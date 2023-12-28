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Entelektüelin ‘yer bildirimi’ kavramı nedir?

Ümmühan Atak  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Entelektüelin ‘yer bildirimi’ kavramı nedir?

Sosyolojik anlamda ‘yer bildirimi’ ifadesinin içerdiği anlamları, entelektüelin yer bildiriminde bulunmasının önemini ve yer bildiriminde bulunmanın beraberinde getirdiği sorumluluğu, Sosyolog Dr. Necdet Subaşı ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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Entelektüelin ‘yer bildirimi’ kavramı nedir?

Entelektüelin ‘yer bildirimi’ kavramı nedir?

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