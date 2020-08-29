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Enerjide dışa bağımlılık güvenlik ve dış politika meselesidir

Sakarya Gaz Sahası’nda (Tuna-1) bulunan 320 milyar metreküplük doğalgazın Türkiye’ye cari açıktan ekonomik getirilere, ulusal güvenlikten dış politikaya kadar çok boyutlu birçok alanda fayda sağlayacak bir başlangıç olduğunu söylemek yanlış olmayacak

29.08.2020
Enerjide dışa bağımlılık güvenlik ve dış politika meselesidir

İsrail ablukası altındaki Gazze'de Kovid-19 vakaları artıyor
İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayısı 1400'lerde seyrediyor
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 243 bine yaklaştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 25 milyonu aştı
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 186 bine yaklaştı

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