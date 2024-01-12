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Enerji verimliliğini arttırmaya nereden başlamalıyız?

Ömer Faruk Çalışkan  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Enerji verimliliğini arttırmaya nereden başlamalıyız?

Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla konunun uzmanı Altuğ Karataş ile hem günlük hayatta özen gösterilmesi gereken noktaları hem de iklim krizinde enerji dönüşümünü konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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