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Enerji tasarrufunun kolay yolları

Enerji verimliliği nedir? Günlük hayatımızda neleri değiştirerek enerji tasarrufu sağlayabiliriz? Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş anlattı.

Ömer Faruk Çalışkan   | 26.09.2022
Enerji tasarrufunun kolay yolları

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