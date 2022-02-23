Enerji sektörü atmosfere saldığı metan gazını ‘eksik raporluyor’
Dünya enerji sektörü, küresel ısınmaya yol açan çok önemli bir kirleticiyi atmosfere ne kadar salıyor? Bugün yayımlanan bir rapora göre, açıkladığının yüzde 70 fazlası. Metan gazının atmosfere salınmasına yol açan faaliyetleri ve zararlarını AA Enerji Haberleri ekibinden Nuran Erkul Kaya ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.