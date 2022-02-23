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Enerji sektörü atmosfere saldığı metan gazını ‘eksik raporluyor’

Ömer Faruk Çalışkan   | 23.02.2022
Enerji sektörü atmosfere saldığı metan gazını ‘eksik raporluyor’

Dünya enerji sektörü, küresel ısınmaya yol açan çok önemli bir kirleticiyi atmosfere ne kadar salıyor? Bugün yayımlanan bir rapora göre, açıkladığının yüzde 70 fazlası. Metan gazının atmosfere salınmasına yol açan faaliyetleri ve zararlarını AA Enerji Haberleri ekibinden Nuran Erkul Kaya ile konuştuk.

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