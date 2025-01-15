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Enerji dönüşümü iklim krizininin çözümünde nasıl bir etkiye sahip?

Küresel ısınmaya en fazla etkisi olan karbon emisyonlarının en büyük sorumlusu enerji sektörü. Enerji dönüşümünün zorluklarını ve fosil yakıtların sektördeki yerini, Uluslararası Enerji Ajansı Kıdemli Uzmanı Heymi Bahar ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Enerji dönüşümü iklim krizininin çözümünde nasıl bir etkiye sahip?

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