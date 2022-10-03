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Endonezya’daki futbol faciasında neler yaşandı?

Endonezya'da futbol müsabakasının ardından çıkan izdihamda şimdiye kadar 125 kişi yaşamını yitirdi. Detayları AA Malezya Muhabiri İdris Sülün ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer   | 03.10.2022
Endonezya’daki futbol faciasında neler yaşandı?

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