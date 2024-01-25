Dolar
30.28
Euro
32.97
Altın
2,014.40
ETH/USDT
2,222.20
BTC/USDT
40,005.00
BIST 100
8,090.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Ekvador’daki iç karışıklık nereye gidiyor?

Tuba Memiş  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Ekvador’daki iç karışıklık nereye gidiyor?

Bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador’da, "Fito" lakaplı çete elebaşı ile birkaç mahkumun hapishaneden kaçması ve polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesi üzerine 9 Ocak'ta OHAL ilan edildi. Peki, ülkede son durum ne? Anadolu Ajansı Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-46 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı
Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

Ekvador’daki iç karışıklık nereye gidiyor?

Ekvador’daki iç karışıklık nereye gidiyor?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet