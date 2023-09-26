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Edward Said nasıl bir oryantalizm tanımı yapmıştı?

25 Eylül 2003’te New York’ta hayatını kaybeden Edward Said’i ve oryantalizm kavramı hakkındaki düşüncelerini, Yazar Murat Güzel ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Edward Said nasıl bir oryantalizm tanımı yapmıştı?

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