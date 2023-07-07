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Düzensiz yağışlar, susuzluğumuzu gideriyor mu?

Ömer Faruk Çalışkan  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
Düzensiz yağışlar, susuzluğumuzu gideriyor mu?

Kış mevsimi kuraklık ve ardından gelen düzensiz yağışlarla geçti. En yoğun yağışlar geldiğinde ise birçok yerde hasat mevsimi başlamıştı. Tarımda ve şehirlerde bu yağışların etkisi ne oldu? Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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