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Milli Muharip Uçak'ın yapım sürecinde kritik bir aşama daha geçilirken, uçağın gövde ve kanat parçaları son montaj hattına taşınarak montaj çalışmaları başladı.
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Düzce merkezli deprem neyi işaret ediyor?

Düzce’de meydana gelen ve İstanbul, Ankara gibi çevre illerde de hissedilen 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ümmühan Atak   | 23.11.2022
Düzce merkezli deprem neyi işaret ediyor?

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