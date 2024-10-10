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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan cenaze töreni düzenleniyor.
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Dünyanın gözünden Gazze Soykırımı 6. Bölüm: Afrika ülkeleri Gazze soykırımını nasıl gördü?

Betül Sümeyye Us  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Dünyanın gözünden Gazze Soykırımı 6. Bölüm: Afrika ülkeleri Gazze soykırımını nasıl gördü?

Ankara

Afrika ülkeleri Filistin meselesinde nasıl bir tavır sergiliyor? İsrail’in Afrika’daki çıkarları neler? Filistin meselesi, Güney Afrika dış politikasında nasıl bir yer tutuyor? Detayları Anadolu Ajansı Cape Town Muhabiri Murat Özgür Güvendik ile konuştuk.

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