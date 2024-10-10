Dünyanın gözünden Gazze Soykırımı 6. Bölüm: Afrika ülkeleri Gazze soykırımını nasıl gördü?
Ankara
Afrika ülkeleri Filistin meselesinde nasıl bir tavır sergiliyor? İsrail’in Afrika’daki çıkarları neler? Filistin meselesi, Güney Afrika dış politikasında nasıl bir yer tutuyor? Detayları Anadolu Ajansı Cape Town Muhabiri Murat Özgür Güvendik ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.