Dolar
34.80
Euro
36.83
Altın
2,637.56
ETH/USDT
3,907.80
BTC/USDT
98,329.00
BIST 100
10,020.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İstanbul’da "Türkiye Maden Zirvesi"nde konuşuyor.
logo
Podcast

Dünyada yaşanan gelişmeler geçiş dönemindeki Washington’a nasıl yansıyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Dünyada yaşanan gelişmeler geçiş dönemindeki Washington’a nasıl yansıyor?

Ankara

Suriye’de muhalefetin ilerleyişi ve rejim güçlerinin sıkışması, Fransa’da hükümetin düşmesi ve Kore’de yaşananlar, geçiş dönemindeki ABD için nasıl bir dış politika sınavı olacak? Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat hem Biden’ın hem de Trump’ın dış politika tutumlarını değerlendirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede
Türkiye ve dünya gündemi
"Çengel-8" operasyonlarında 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Dünyada yaşanan gelişmeler geçiş dönemindeki Washington’a nasıl yansıyor?

Dünyada yaşanan gelişmeler geçiş dönemindeki Washington’a nasıl yansıyor?

Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi yeni bir dönemi mi başlatacak?

Türkiye, TIMSS 2023'te nasıl Avrupa lideri oldu?

AB ile müzakerelerin askıya alındığı Gürcistan’da neler oluyor?

AB ile müzakerelerin askıya alındığı Gürcistan’da neler oluyor?

İklim krizi bu kışı nasıl etkileyecek?

İklim krizi bu kışı nasıl etkileyecek?
Sıkıyönetim ilan edilen Güney Kore’de neler oluyor?

Sıkıyönetim ilan edilen Güney Kore’de neler oluyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet