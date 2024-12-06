Dünyada yaşanan gelişmeler geçiş dönemindeki Washington’a nasıl yansıyor?
Ankara
Suriye’de muhalefetin ilerleyişi ve rejim güçlerinin sıkışması, Fransa’da hükümetin düşmesi ve Kore’de yaşananlar, geçiş dönemindeki ABD için nasıl bir dış politika sınavı olacak? Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat hem Biden’ın hem de Trump’ın dış politika tutumlarını değerlendirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.