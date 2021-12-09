Dünyada dijital adaletsizlik artarken dijital medya şirketleri büyümeye devam ediyor
Dünyada dijital adaletsizlik halen yüksek rakamlarla ölçülüyor. Dünyanın bazı ülkelerinde teknolojiye ve basit düzeyde dahi internete ulaşım sağlanamazken, öte yandan dünyanın teknoloji devi firmaları her geçen gün büyümeye devam ediyor. Anadolu Ajansı teknoloji muhabiri Tolga Yanık'la konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.