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Dünyada dijital adaletsizlik artarken dijital medya şirketleri büyümeye devam ediyor

Sefa Şengül   | 09.12.2021
Dünyada dijital adaletsizlik artarken dijital medya şirketleri büyümeye devam ediyor

Dünyada dijital adaletsizlik halen yüksek rakamlarla ölçülüyor. Dünyanın bazı ülkelerinde teknolojiye ve basit düzeyde dahi internete ulaşım sağlanamazken, öte yandan dünyanın teknoloji devi firmaları her geçen gün büyümeye devam ediyor. Anadolu Ajansı teknoloji muhabiri Tolga Yanık'la konuştuk.

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