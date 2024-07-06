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Dünya savaşları nasıl ortaya çıktı?

Betül Sümeyye Us  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
Dünya savaşları nasıl ortaya çıktı?

Ankara

1. Dünya Savaşı’na giden süreç nasıl gelişti? 2. Dünya Savaşı günümüz dünyasını nasıl şekillendirdi? Tarihin Gör Dediği’nde bu hafta yakın çağ savaş tarihini ve küresel gerilimlerin bir dünya savaşına nasıl dönüştüğünü, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhan Afacan ile konuştuk.

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