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Dünya, Rusya-Ukrayna çatışmasıyla bir soğuk savaşa mı girdi? Türkiye ne yapmalı?

Almanya Başbakanı Scholz’un Çin’e yaptığı ziyaret ardından dünyanın yeniden bloklara ayrılmaması yönünde yaptığı çağrı ne anlama geliyor? Dünya gerçekten Rusya-Ukrayna çatışmasıyla soğuk savaşa mı girdi? Türkiye, bu belirsizlik ortamında ne yapmalı?

Ömer Faruk Çalışkan   | 06.12.2022
Dünya, Rusya-Ukrayna çatışmasıyla bir soğuk savaşa mı girdi? Türkiye ne yapmalı?

Almanya Başbakanı Scholz’un Çin’e yaptığı ziyaret ardından dünyanın yeniden bloklara ayrılmaması yönünde yaptığı çağrı ne anlama geliyor? Dünya gerçekten Rusya-Ukrayna çatışmasıyla bir soğuk savaşa mı girdi? Türkiye, bu belirsizlik ortamında ne yapmalı?
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ile konuştuk.
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