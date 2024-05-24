Dünya genelindeki mültecilerin hikayelerini anlatan "Numbers" filmi nasıl çekildi?
Ankara
Festivallerden ödüllerle dönen “Numbers-Sayılar” isimli kısa animasyon film, 26 Mayıs Pazar günü İstanbul’daki Taksim Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan “Filistin Filmleri Seçkisi ve Söyleşisi” etkinliğinde ilk kez gösterilecek. Filmin başarısını ve anlatmak istediklerini, filmin yönetmeni, İllüstratör Deniz Türker ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.