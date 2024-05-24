Dolar
32.27
Euro
34.93
Altın
2,341.13
ETH/USDT
3,723.10
BTC/USDT
67,364.00
BIST 100
10,729.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu’nda “Uluslararası Öğrenci Akademisi Kapanışı ve Uluslararası Öğrenci Ödülleri 2023” programında konuşuyor. Hollanda’nın Lahey kentinde, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanından, Gazzelilerin haklarının telafisi mümkün olmayan şekilde zarara uğratıldığı gerekçesiyle talep ettiği yeni tedbirlere ilişkin karar açıklanacak.
logo
Podcast

Dünya genelindeki mültecilerin hikayelerini anlatan "Numbers" filmi nasıl çekildi?

Ümmühan Atak  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Dünya genelindeki mültecilerin hikayelerini anlatan "Numbers" filmi nasıl çekildi?

Ankara

Festivallerden ödüllerle dönen “Numbers-Sayılar” isimli kısa animasyon film, 26 Mayıs Pazar günü İstanbul’daki Taksim Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan “Filistin Filmleri Seçkisi ve Söyleşisi” etkinliğinde ilk kez gösterilecek. Filmin başarısını ve anlatmak istediklerini, filmin yönetmeni, İllüstratör Deniz Türker ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilin milletvekilleriyle AFAD'da bir araya geldi
Başkentte sele kapılan iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarıldı
MİT, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla 2 teröristi etkisiz hale getirdi
Hatay'da spor yaparken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Dünya genelindeki mültecilerin hikayelerini anlatan "Numbers" filmi nasıl çekildi?

Dünya genelindeki mültecilerin hikayelerini anlatan "Numbers" filmi nasıl çekildi?

İngiltere’de seçim neden erkene çekildi?

Biyoçeşitlilik tarımı ve çevreyi nasıl etkiliyor?

Fransız Kolonisi Yeni Kaledonya’da neler oluyor?

Fransız Kolonisi Yeni Kaledonya’da neler oluyor?

Filistin Devletini tanıma dalgası Avrupa’ya yayılıyor

Filistin Devletini tanıma dalgası Avrupa’ya yayılıyor
Vladimir Vladimiroviç Putin

Vladimir Vladimiroviç Putin
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet