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Duayen fotoğrafçı Ara Güler, gençlere nasıl ilham verdi?

Beş yıl önce vefat eden Fotoğraf Sanatçısı Ara Güler’i, kendisini yakından tanıyan, Anadolu Ajansı İstanbul Fotoğraf Haber Müdür Yardımcısı Erhan Sevenler ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Duayen fotoğrafçı Ara Güler, gençlere nasıl ilham verdi?

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