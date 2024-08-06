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Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’da hangi mesajları verdi?

Tuba Memiş  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’da hangi mesajları verdi?

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya ziyaretinin ardından Mısır’a geçti. Bakan Fidan'ın ziyaretinde Gazze'deki gelişmeler, Filistin meselesi ve Gazze’ye insani yardımların yanı sıra Libya, Sudan ve Somali'deki gelişmeler ele alındı. Mısır’da önemli mesajlar veren Hakan Fidan’ın temaslarını ve Türkiye’nin bölgedeki diplomatik girişimlerini, SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş ile konuştuk.

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