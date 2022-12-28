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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşuyor
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Dil öğrenirken neden zorlanırız?

21. yüzyılda ikinci bir dil öğrenmek artık olmazsa olmaz. Dijital çağda dil öğrenmek için artık çok fazla seçeneğimiz var.

Tuba Memiş   | 28.12.2022
Dil öğrenirken neden zorlanırız?

21. yüzyılda ikinci bir dil öğrenmek artık olmazsa olmaz. Dijital çağda dil öğrenmek için artık çok fazla seçeneğimiz var. Ancak dil öğrenirken bazı zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Peki, neden dil öğrenirken zorlanıyoruz? Bir dili öğrenmenin püf noktaları nelerdir? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selma Elyıldırım anlattı.
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