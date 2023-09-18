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Diksiyon nasıl düzeltilir, Türkçenin “ortak ağzı” nedir?

İletişim kurmanın en anlaşılır yolu, güzel konuşmak. Peki Türkçeyi nasıl düzgün konuşuruz, diksiyonda nelere dikkat etmeliyiz? Sunucu, hitabet sanatçısı ve diksiyon eğitmeni Nur Haktan ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Diksiyon nasıl düzeltilir, Türkçenin “ortak ağzı” nedir?

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