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Dijital yayıncılık televizyon kültürünü nasıl dönüştürüyor?

Ümmühan Atak  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Dijital yayıncılık televizyon kültürünü nasıl dönüştürüyor?

21 Kasım Dünya Televizyon Günü’nde, televizyonculuğun dünden bugüne seyrini ve dijital platformlar karşısında nasıl bir yol haritası çizeceğini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Emre Bilis ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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