Dijital platformların yeni gelir modeli: Veri ve dikkat
Anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarının gizlilik politikaları, veri güvenliği yeterliliği, verilerin işlenmesi ve üçüncü taraflara aktarılması gibi konular son günlerde kullanıcıların hiç olmadığı kadar tedirgin olmasına sebep olmuş durumda.
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