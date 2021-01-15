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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisinde, DEİK Yönetim Kurulu Üyelerine hitap ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreninde konuşuyor.
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Dijital platformların yeni gelir modeli: Veri ve dikkat

Anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarının gizlilik politikaları, veri güvenliği yeterliliği, verilerin işlenmesi ve üçüncü taraflara aktarılması gibi konular son günlerde kullanıcıların hiç olmadığı kadar tedirgin olmasına sebep olmuş durumda.

Halil İbrahim Ciğer   | 15.01.2021
Dijital platformların yeni gelir modeli: Veri ve dikkat

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