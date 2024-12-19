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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire’de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı’’ kapsamında Filistin ve Lübnan’daki Duruma İlişkin Özel Oturum’da konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire’de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı’’ kapsamında Filistin ve Lübnan’daki Duruma İlişkin Özel Oturum’da konuşuyor.
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Dijital platform kısıtlamaları çocukları zararlı içerikten nasıl korur?

Ümmühan Atak  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Dijital platform kısıtlamaları çocukları zararlı içerikten nasıl korur?

Ankara
Avrupa’daki bazı ülkelerde dijital platformların 9-16 yaş grubu çocuklara kısıtlanmasına dair çalışmalar yürütülüyor. Zararlı içeriğe sahip dijital platform ve uygulamaların çocuklara kısıtlanmasının nasıl etkileri olacağını, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile ve Toplum Çalışmaları Araştırma Merkezi Uzmanı Psikolojik Danışman Dr. Ali Güngör ile konuştuk.

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