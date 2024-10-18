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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda konuşuyor.
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Dijital bağımlılıkla mücadelede aile birliği ne kadar önemli?

Bağımlılık nedir? Nasıl anlaşılır? Aile bireyleri arasında bağımlı biri varsa nasıl bir yol izlenmeli? Ebeveynler de dijital bağımlıysa ne yapılmalı? Uzman Psikolojik Danışman Ali Güngör ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Dijital bağımlılıkla mücadelede aile birliği ne kadar önemli?

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