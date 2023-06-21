Dolar
23.57
Euro
25.74
Altın
1,933.33
ETH/USDT
1,812.40
BTC/USDT
28,937.00
BIST 100
5,288.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Podcast

Dijital bağımlığın ne kadar farkındayız?

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ile dijital bağımlılıkların ne olduğunu ve bağımlılığı nasıl fark edebileceğimizi konuştuk.

Ümmühan Atak  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Dijital bağımlığın ne kadar farkındayız?

Milli Savunma Bakanı Güler'den terörle mücadele açıklaması
Musk'tan Twitter yorumu: Yerel hükümetlerin kanunlarına uymazsak kapatılırız
Yalova'nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 99'a yükseldi
Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimuma ulaştı
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Dijital bağımlığın ne kadar farkındayız?

Dijital bağımlığın ne kadar farkındayız?

İşten çıkarmaların sürdüğü ABD nasıl bir süreçte?

Asgari ücrette ara zam tutarı belli oldu

TRT Diyanet Çocuk kanalının hedefleri neler?

TRT Diyanet Çocuk kanalının hedefleri neler?
İran-Suudi Arabistan normalleşmesi bölgeye nasıl yansıyacak?

İran-Suudi Arabistan normalleşmesi bölgeye nasıl yansıyacak?
Asgari ücrete ara zamda yol haritası belirleniyor

Asgari ücrete ara zamda yol haritası belirleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet