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Depremin ardından Avrupa’daki Türkler hangi yardım faaliyetlerini yürütüyor? Avrupa ülkelerinden destek nasıl?

Tuba Memiş   | 09.02.2023
Depremin ardından Avrupa’daki Türkler hangi yardım faaliyetlerini yürütüyor? Avrupa ülkelerinden destek nasıl?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Avrupa’nın dört bir yanından Türkiye’ye destek mesajları geldi. Öte yandan Avrupa’da yaşayan Türkler ise yardım kampanyaları başlattı. Detayları Anadolu Ajansı Avrupa Haberleri Editörü Nazlı Yüzbaşıoğlu ile konuştuk. 

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