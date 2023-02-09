Depremin ardından Avrupa’daki Türkler hangi yardım faaliyetlerini yürütüyor? Avrupa ülkelerinden destek nasıl?
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Avrupa’nın dört bir yanından Türkiye’ye destek mesajları geldi. Öte yandan Avrupa’da yaşayan Türkler ise yardım kampanyaları başlattı. Detayları Anadolu Ajansı Avrupa Haberleri Editörü Nazlı Yüzbaşıoğlu ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.