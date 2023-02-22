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Depremde zarar gören kültürel varlıklar nasıl korunuyor?

Ümmühan Atak   | 22.02.2023
Depremde zarar gören kültürel varlıklar nasıl korunuyor?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki kültür varlıklarının hasar tespitleri de kayda alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun ile bu çalışmaların nasıl ilerlediğini ve sosyal medyada kültür varlıklarına yönelik bazı iddiaları konuştuk.

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