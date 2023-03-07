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Depremde kaybettiğimiz şair ve yazarlar kimlerdi?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda edebiyatçı da hayatını kaybetti. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ile Kahramanmaraşlı şair ve yazarların şehrin kültürüne kazandırdıklarını konuştuk.

07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Depremde kaybettiğimiz şair ve yazarlar kimlerdi?

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