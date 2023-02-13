Dolar
18.84
Euro
20.13
Altın
1,862.58
ETH/USDT
1,506.80
BTC/USDT
21,737.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ta Aydın Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay'da bulunan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Aslanlı Mahallesi Nilüfer Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarını inceledi, vatandaşlara taziye ziyaretinde bulundu
logo
Podcast

Deprem sonrası sosyal medyada dezenformasyonla nasıl başa çıkılır?

"Asrın felaketi" olarak anılan depremler sonrasında sosyal medyada çok sayıda yalan haber dolaşıma girdi. Duyarlı Medya Platformu Başkanı Ayşe Altuğ ile sosyal medyada dezenformasyonla nasıl başa çıkılması gerektiğini konuştuk.

13.02.2023
Deprem sonrası sosyal medyada dezenformasyonla nasıl başa çıkılır?

Deprem bölgesinde fahiş fiyatla çorba satan dinlenme tesisine 1 milyon 860 bin lira ceza
Konut satın alımlarında "jeolojik sakıncalı bölge" uyarısı
Kahramanmaraş'ta depremzedelere yardımlar sürüyor
Gaziantep'te enkazlardan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri sürüyor
Bakanlık uzmanları depremzedeleri konutlarının hasar durumu hakkında bilgilendiriyor

Benzer haberler

Deprem sonrası sosyal medyada dezenformasyonla nasıl başa çıkılır?

Deprem sonrası sosyal medyada dezenformasyonla nasıl başa çıkılır?

Çocuklara depremi nasıl anlatmalıyız?

‘Asrın felaketi’nin ardından ABD’de hangi yardım çalışmaları yürütülüyor?

Depremin ardından Avrupa’daki Türkler hangi yardım faaliyetlerini yürütüyor? Avrupa ülkelerinden destek nasıl?

Depremin ardından Avrupa’daki Türkler hangi yardım faaliyetlerini yürütüyor? Avrupa ülkelerinden destek nasıl?
Kanser hastalığı önlenebilir mi?

Kanser hastalığı önlenebilir mi?

ABD’de Polis Reformu Yasası'nın kabulü mümkün mü?

ABD’de Polis Reformu Yasası'nın kabulü mümkün mü?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet