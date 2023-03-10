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Deprem bölgesindeki çalışmalar ne durumda?

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki genel durumu, depremzedeler için yapılan devlet desteklerini ve sivil toplum kuruluşlarının bölgedeki çalışmalarını, Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar ile konuştuk.

Tuba Memiş  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Deprem bölgesindeki çalışmalar ne durumda?

Çankırılı kadınlar yaptıkları el işi giysi ve oyuncakları deprem bölgesine gönderdi
Deprem felaketinin yaşandığı yerlerde cuma namazı kılındı
Gazi Üniversitesinde depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına fidan dikildi
Adıyaman'da ağır hasarlı binaların içi yıkımın boyutunu bir kez daha ortaya koydu
Antalya'da toplu ulaşım ücretleri zamlandı

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