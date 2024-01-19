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İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’da gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor. Vadi el-Cevz mahallesinden yayındayız. Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınıyor.
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Denizlerin ısınması, iklim krizini nasıl derinleştiriyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Denizlerin ısınması, iklim krizini nasıl derinleştiriyor?

2023’te okyanuslarda art arda sıcaklık rekorları kırıldı. İklim krizinde denizlerin ısınması hangi tehlikeleri barındırıyor? ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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