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Demokrasiye vurulan darbe: 27 Mayıs 1960'ta neler yaşandı?

Betül Sümeyye Us  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Demokrasiye vurulan darbe: 27 Mayıs 1960'ta neler yaşandı?

Ankara
Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 64 yıl geçti. Türk demokrasi tarihinde 'kara bir leke' olarak anılan 27 Mayıs darbesine giden süreci, Yassıada yargılamalarında neler yaşandığını ve darbenin sonuçlarını, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu ile konuştuk.

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