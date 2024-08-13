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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nda konuşuyor.
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Demir yollarının tarihi güzergahları Türkiye’nin kültürel mirasını nasıl tanıtıyor?

Ümmühan Atak  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Demir yollarının tarihi güzergahları Türkiye’nin kültürel mirasını nasıl tanıtıyor?

Ankara
“Raylar Boyunca” isimli programda demir yollarıyla Türkiye’nin eşsiz kentlerini gezip tarih, kültür  ve deneyimini yaşayan oyuncu Bülent Alkış ile tren yolculuklarının insana kattıklarını, kültürlerin ve insan ilişkilerinin bu yolculuklarda nasıl anlam kazandığını konuştuk.

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