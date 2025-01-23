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Davos Zirvesi’nde neler konuşuluyor?

Tuba Memiş  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Davos Zirvesi’nde neler konuşuluyor?

Ankara
Dünya Ekonomik Forumu'nun "Davos Zirvesi", 130'dan fazla ülkeden iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi olmak üzere 3 bin katılımcı ile devam ediyor. Mahreç Dünya’da bu hafta Davos Zirvesi’nde öne çıkan başlıkları, zirveyi yerinden takip eden Anadolu Ajansı Muhabiri Nuran Erkul Kaya ile konuştuk.

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