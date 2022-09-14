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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını Anadolu Ajansı Muhabiri Yasemin Kalyoncuoğlu ile konuştuk.

Ümmühan Atak   | 14.09.2022
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları

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