Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiği Senegal’de son durum ne?
Ankara
Batı Afrika ülkesi Senegal’de devlet başkanlığı seçimleri ertelendi. Kararın ardından halk sokağa çıkarak tepki gösterdi. Peki, ülkede seçim neden ertelendi? Senegal halkı ne istiyor? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman olacak? Anadolu Ajansı Dakar Muhabiri Fatma Esma Arslan anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.