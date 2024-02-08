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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiği Senegal’de son durum ne?

Tuba Memiş  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiği Senegal’de son durum ne?

Ankara

Batı Afrika ülkesi Senegal’de devlet başkanlığı seçimleri ertelendi. Kararın ardından halk sokağa çıkarak tepki gösterdi. Peki, ülkede seçim neden ertelendi? Senegal halkı ne istiyor? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman olacak? Anadolu Ajansı Dakar Muhabiri Fatma Esma Arslan anlattı.

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