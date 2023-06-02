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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem başlayacak mı?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri merak ediliyor. Suriye’deki durum, İsveç’in NATO beklentisi, F-16 alımı ve Ukrayna savaşının ABD ilişkilerindeki rolünü, SETA’dan Araştırmacı Bilgehan Öztürk ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem başlayacak mı?

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