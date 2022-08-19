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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinin yansımaları

Sefa Şengül   | 19.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinin yansımaları

Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün Ukrayna’da üçlü zirvede bir araya geldi. Zirvenin yansımalarını Anadolu Ajansı Asya Kafkasya Haberleri Editörü Tolga Özgenç ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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