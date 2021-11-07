Cumhurbaşkanı Erdoğan-Joe Biden görüşmesinin ardından Kongre’de son durum

ABD’de enflasyon nedeniyle gıda ve benzin fiyatları artışını sürdürüyor.
Yerel seçimler Cumhuriyetçilerin gerilediği şeklinde yorumlandı, cuma günüyse Temsilciler Meclisi 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladı. Yerel seçimleri nasıl okuyabiliriz? ABD'li seçmen Kongre ara seçimi öncesi hangi mesajları verdi? Hangi politikalar oyların yönünü değiştiriyor? Federal Seçim Komisyonu’nun referandumlarda yabancı bağışçıların kampanyaları finanse edebilmesi kararı neye dayanıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Joe Biden görüşmesinin ardından ABD Kongresi’nde Türkiye’ye F-16 satılmasına engel olmak için hangi lobiler harekete geçti? Kongre yabancı ülkelere silah satışına dair hangi adımları atabilir? Başkan Biden’in yetkileri neler?
Hindistan’ın S-400 almasına karşın CATSAA yaptırımlarına uğramaması için neden girişimde başlatıldı? Hangi gerekçelerle sunuluyor? Patriot sürecinde iklim nasıldı?
Siyahi Auhmed Arbery’nin öldürülmesi davasında yargıç 200 adayla görüşerek 12 kişilik jüri için sadece bir siyahi ve 11 beyaz üyeye karar verdi.
FBI’a Müslümanları yasa dışı izlediği için açılan davada son dönemece girildi.
Biden, Meksika sınırında ailelerinden ayrılan çocuklara tazminat kapısın kapatıyor mu?
Vaşington Raporu haftanın gelişmelerini derlemeye devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.