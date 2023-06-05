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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin ardından NATO ve Türkiye ilişkileri hangi yönde devam edecek?

Ömer Faruk Çalışkan  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin ardından NATO ve Türkiye ilişkileri hangi yönde devam edecek?

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılmasının ardından İstanbul’da da birebir görüşme gerçekleştirildi. Yeni dönemde Türkiye-NATO ilişkilerinde nasıl bir yol haritası çıkacak? Suriye'deki durumdan İsveç'in NATO'ya girme isteğine kadar birçok konuyu, SETA Brüksel Koordinatörü Prof. Dr. Talha Köse ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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