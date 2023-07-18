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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turunun önemi ne?

Betül Sümeyye Us  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turunun önemi ne?

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan Körfez turuna dün başladı. Peki bu Körfez turu, ikili ilişkileri nasıl etkileyecek? Tüm detayları, ORSAM Körfez Çalışmaları Koordinatörü Gökhan Ereli ile konuştuk. 

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