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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı'nda konuşuyor. İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde bulunan 2 personeli arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM maratonu başladı

BM Genel Kurulu’nun açılışında yarın bir konuşma yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun temas trafiğini ve BM’nin gündemini AA Muhabiri Şerife Çetin anlatıyor.

Ömer Faruk Çalışkan  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM maratonu başladı

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan yolda "kış çilesi" bitiyor
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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