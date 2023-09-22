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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu’ndaki temaslarının yankıları

Ümmühan Atak  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu’ndaki temaslarının yankıları

Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan 78. BM Genel Kurulu için gittiği New York’ta İsrail Başbakanı Netanyahu ve uzay teknolojileri SpaceX'in sahibi Elon Musk gibi dikkat çeken isimlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanının yoğun temas trafiğinin yankılarını ve BMGK’da yaptığı konuşmada verdiği mesajları, Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu ile konuştuk.

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