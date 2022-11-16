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Beyoğlu Belediyesince İstiklal Caddesinde meydana gelen terör saldırısına tepki olarak "İstiklal Bizim" Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenleniyor NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri ile Brüksel’de düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20’de Batılı liderlere hangi mesajları verdi?

Endonezya’daki G20 zirvesinin sonuç bildirgesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kritik görüşmelerini, ABD-Çin zirvesini ve Polonya’ya düşen füzenin yansımalarını EDAM’dan Dr. Can Kasapoğlu ile konuştuk.

Faruk Çalışkan   | 16.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20’de Batılı liderlere hangi mesajları verdi?

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