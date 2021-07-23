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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretindeki mesajları ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Anadolu Ajansı Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar gelişmeleri yerinden aktardı.

Sefa Şengül   | 23.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretindeki mesajları ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap etti ve harekatın 47. yılı için düzenlenen törende de bir konuşma yaptı. Anadolu Ajansı Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar gelişmeleri yerinden aktardı.

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