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İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün güneyindeki Vadi el-Cevz bölgesinde cuma namazından çıkan Filistinlilere müdahale ediyor
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COP28’de taraf devletler hangi konularda anlaştı?

Ömer Faruk Çalışkan  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
COP28’de taraf devletler hangi konularda anlaştı?

Ankara

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı’nda (COP28) toplanan devletler hangi konularda anlaştı? İklim krizine karşı insanoğlunun mücadelesi ne aşamada? Anadolu Ajansı’ndan Nuran Erkul ve Hale Aydoğmuş yorumluyor.

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