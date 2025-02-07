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Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Şam’daki Emevi Camisi’nde cuma namazı kılınıyor.
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Çocukların dijital dünyada karşılaşacakları riskler nasıl bertaraf edilebilir?

Ümmühan Atak  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Çocukların dijital dünyada karşılaşacakları riskler nasıl bertaraf edilebilir?

Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı" raporu tamamlandı. Raporda, ‘çocukların aileleriyle vakit geçirememeleri halinde ortaya çıkabilecek sonuçlar’ dahil, dikkat çeken birçok madde var. Çalıştayın sonuçlarını ve hazırlanan raporun detaylarını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara ile konuştuk.

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