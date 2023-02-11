Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,518.20
BTC/USDT
21,650.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da Süleyman Firuze Mutlu Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki binanın enkazından 13 yaşındaki Arda Can Övün'ü çıkaran ekipler arasında yer alan Afet Gönüllüleri Derneği üyeleri, Beşiktaşlı çocuğa forma sözü verdi. -VTR-
logo
Podcast

Çocuklara depremi nasıl anlatmalıyız?

‘Asrın felaketi’ olarak anılan depremlerin çocuklara etkisini ve çocuklara deprem gerçeğini nasıl anlatmak gerektiğini, Dr. Klinik Psikolog Rukiye Karaköse’ye sorduk.

11.02.2023
Çocuklara depremi nasıl anlatmalıyız?

Azerbaycan, Türkiye'ye yeniden 1000'den fazla çadır gönderdi
Anadolu Federasyonu, gönüllü gençlerle depremzedelerin yaralarını sarıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti
İnternet sitesi aracılığıyla depremzedeleri sıcak yuvaya kavuşturuyorlar
Konya'da depremzedeler için kiralık daire kampanyası başlatıldı

Benzer haberler

Çocuklara depremi nasıl anlatmalıyız?

Çocuklara depremi nasıl anlatmalıyız?

‘Asrın felaketi’nin ardından ABD’de hangi yardım çalışmaları yürütülüyor?

Depremin ardından Avrupa’daki Türkler hangi yardım faaliyetlerini yürütüyor? Avrupa ülkelerinden destek nasıl?

Kanser hastalığı önlenebilir mi?

Kanser hastalığı önlenebilir mi?

ABD’de Polis Reformu Yasası'nın kabulü mümkün mü?

ABD’de Polis Reformu Yasası'nın kabulü mümkün mü?
Anadolu Ajansı’nın yeni mezun kariyer programı ‘AA+’ nedir?

Anadolu Ajansı’nın yeni mezun kariyer programı ‘AA+’ nedir?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet