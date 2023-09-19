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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’ta BM'nin 78'inci Genel Kurulu görüşmelerine katılacak Devlet ve Hükümet Başkanlarını Birleşmiş Milletler binasında karşılıyor
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Çocuk kitaplarında görsellerin önemi ne?

Çocuk kitapları yazarı ve ressamı, İllüstratör Nur Dombaycı ile çocuk kitaplarını resimlemenin inceliklerini ve pedagojik açıdan önemini konuştuk.

Ümmühan Atak  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Çocuk kitaplarında görsellerin önemi ne?

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